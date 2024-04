Inscrições para Oficina de Produção Cultural estão abertas; saiba como se participar 

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com objetivo de capacitar e qualificar pessoas que atuam ou tenham interesse na área de produção cultural, será realizado, entre os dias 29 de abril e 03 de maio, das 18h30 às 21h30, na Filmoteca Acreana, a Oficina de Produção Cultural. As inscrições, que são gratuitas, podem ser realizadas até o dia 25 no link: https://forms.gle/ AuJuB1QFqJn8vBWs6.

O projeto é do produtor cultural Cimar dos Santos, e terá como oficineiro Luck Aragão, profissional qualificado e que já atua na área há 11 anos. Com sua vasta experiência, Luck, além de referência, é reconhecido como um dos melhores profissionais na produção cultural. Tem experiência em diversas produções de festivais de música, teatro e cinema, incluindo eventos renomados como: Festival Estudantil da Canção, Festival de Música Samaúma, Festival Matias de Teatro de Rua, FestAC, Fetac em Cena, Circuito Junino de Rio Branco e Concurso Estadual de Quadrilha Junina.

Publicidade

A oficina, que será gratuita, terá uma carga horária de 20 horas e, além de ser destinada para pessoas de todas as idades que já atuam na área de arte e cultura, abrirá espaço para a comunidade local que tenha interesse em aprender sobre produção cultural. Vale destacar que a ação visa também promover a diversidade e inclusão.

Na oportunidade, os participantes contarão com material didático, local com acessibilidade para pessoas com deficiência e terá ainda uma intérprete LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais).

Para Cimar, os profissionais e interessados nessa área precisam de oportunidades como essa para se capacitar e ele está feliz em poder realizar essa ação.

“Estou feliz em oportunizar essa capacitação para quem trabalha nos bastidores do fazer cultural, aqueles que fazem de tudo buscando garantir que os artistas e fazedores tenham o melhor espetáculo. Bem como para aqueles que têm interesse na área. Muitas vezes invisíveis, esses profissionais carecem de oportunidade para se capacitar, e nossa oficina busca preencher essa lacuna. Queremos oferecer uma visão abrangente do mercado, compreender o cenário atual de crescimento profissional e mostrar caminhos para o sucesso na produção cultural”, afirma.

O projeto é financiado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), através da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal e conta com o apoio do Instituto Junina Pega-Pega e Produtora SACI Filmes.