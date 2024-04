Fernanda e Pitel são Globais! Após sucesso no ‘BBB 24’, dupla ganha programa no Multishow.

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Fernanda e Pitel podem não ter ganhado o ‘BBB 24 ‘, mas agora têm um programa só seu! A dupla ganhou uma grande multidão de fãs com sua amizade dentro do programa. Após o reality, as duas encantaram ainda mais pessoas com suas entrevistas divertidas e animadas. Agora, parece que Pitel e Fernanda conseguiram agradar também a TV Globo , já que vão ser apresentadoras de um programa do Multishow! Veja detalhes.

Fernanda e Pitel serão apresentadoras

Segundo o Notícias da TV, Fernanda e Pitel assinaram nesta quinta (18) o contrato com a TV Globo. Agora, as duas serão apresentadora do talk show “Na Cama – com Pitel & Nanda”. O programa será exibido no Multishow e cada episódio terá cerca de 30 minutos divididos em duas partes.

Na atração, Fernanda e Pitel entrevistarão diversos convidados para falarem sobre suas intimidades. Elas farão isso enquanto estão sentadas em uma cama, referência ao fato de que no ‘BBB 24’ as duas estavam sempre fofocando deitadas na cama no quarto Gnomos.

Na primeira parte do programa, Fernanda e Pitel vão entrevistar o convidado. A ideia é trazer um ar bem de amigos batendo papo e fofocando muito. Já na segunda parte, serão exibidos quadros desenvolvidos de acordo com cada convidado.

Fernanda e Pitel fizeram sucesso na Globo

Depois que saíram do ‘BBB 24’, Fernanda e Pitel participaram de diversas atrações da Globo e do Multishow. Em todas elas, foram elogiadas pelo carisma e sintonia. Em participação no ‘TVZ’, Preta Gil quis testar as duas e mandou que elas apresentassem uma parte do quadro. O resultado foi aclamado por Preta e pela web.