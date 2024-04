Davi do BBB24 desaparece com alianças que usava antes de vencer o reality

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Desde que o ex-BBB Davi venceu a 24ª edição do reality show, as coisas entre ele e a namorada Mani Reggo parecem ter mudado bastante. O afastamento deles foi algo rapidamente notado pelos fãs do casal desde que o baiano deixou a casa do reality show, mas o desentendimento entre eles parece ainda mais sério do que as pessoas imaginavam. Apesar de ter chamado a comerciante de “esposa” repetidas vezes dentro do programa, os dois deixaram de usar as alianças de compromisso há bastante tempo.

Cerca de 14 dias após o início do Big Brother Brasil 24, no último dia 22 de janeiro, Mani Reggo postou nas redes sociais fotos dela e de Davi usando alianças douradas nos dedos anelares das mãos esquerdas, onde pessoas casadas usam. Entretanto, ao entrar no reality show da Globo, o ex-motorista de aplicativos deixou de usar o anel de compromisso e, fora da casa, a vendedora de lanches também. Embora alguns possam apontar para a falta da aliança como sendo algo proibido pela produção do programa, é válido lembrar que Lucas Buda usou a dele até os últimos dias de confinamento, apesar de estar divorciado mesmo sem saber.

Agora, já há três dias fora da casa mais vigiada do Brasil, o campeão Davi Brito ainda não voltou a utilizar uma das marcas de seu comprimisso com Mani Reggo e isso é possível acompanhar através das várias publicações que o baiano tem feito nas redes sociais. A empreendora, por sua vez, desapareceu do Instagram há alguns dias e ainda não se pronunciou sobre as últimas polêmicas em seu relacionamento.

Embora o campeão do reality show tenha ingressado no programa dizendo que era casado e contando aos colegas de confinamento sobre os planos para oficializar a relação, o discurso dele acabou mudando depois de vencer o BBB24. No dia seguinte à final, Davi participou de um café da manhã com Ana Maria Braga e mudou o status do relacionamento. “A gente está na fase do conhecimento, do beijinho, de tomar sorvete na praia olhando o mar”, disse ele. Apesar de todo o suspense acerca da relação e das suspeitas de término, o jornalista Alessando Lo-Bianco tranquilizou os fãs e garantiu que Mani Reggo foi flagrada entrando no hotel em que o baiano estava na noite de ontem (18) e saindo na manhã de hoje.