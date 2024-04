Trabalhador do Asfalta Rio Branco é ferido a tiros enquanto trabalhava em avenida

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O trabalhador Adevaldo Morais da Costa, de 36 anos, que presta serviço para a construtora GBM a serviço da prefeitura de Rio Branco, foi ferido com um tiro em via pública na tarde desta sexta-feira, 19, na avenida Amadeo Barbosa, nas proximidades da quarta ponte na região do bairro Seis de Agosto, no Segundo Distrito.

Segundo informações de testemunhas, Adevaldo estava trabalhando juntamente com outros colegas, na recuperação da avenida através do programa Asfalta Rio Branco, quando um criminoso não identificado se aproximou dos trabalhadores em uma motocicleta, de cor azul. O motociclista fingiu que estava mexendo na moto, como se estivesse com algum defeito, puxou uma arma de fogo e efetuou quatro tiros na direção de Adevaldo, que foi ferido com um projétil no pescoço que transfixou, braço e tórax. Após a ação o autor do crime fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Adevaldo ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, porém seu quadro clínico pode se agravar.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida colheram as informações e fizeram patrulhamento na região em busca de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará à disposição da delegacia especializada.