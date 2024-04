Em Brasília, Gladson se reúne com Alok e pede show beneficente no Acre: “Projeto promissor”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador Gladson Cameli se reuniu nesta sexta-feira (19), em Brasília – DF, com o DJ Alok e o artista indígena acreano Mapu Huni Kui, após o lançamento do álbum The Future is Ancestral, em que o DJ valoriza a cultura indígena. Em uma rede social, Gladson, que é fã do DJ, diz que a conversa tratou de um show de Alok no Acre.

“Tive o privilégio de encontrar pessoalmente com o DJ @alok, um grande artista que tem defendido e lutado para manter viva a cultura dos povos originários. Não posso deixar de agradecer ao líder espiritual @mapuhunikuin, que proporcionou esse encontro. A conversa de hoje foi um ponta pé inicial para um projeto promissor, sugerido pelo Mapu, o de realizar um show beneficente do Alok no Acre. O show seria para divulgar o novo projeto do Alok, o álbum ‘Futuro Ancestral’, que tem participação de músicos de oito comunidades indígenas, incluindo o Mapu, além de arrecadar fundos para ações voltadas aos povos indígenas acreanos”, diz a postagem no perfil do governador.

Nos comentários da publicação, acreanos ficaram animados com a possibilidade. “Parabéns a todos pela ação que está por vir! Um show do Alok no Acre é um sonho”, comentou Jocilene Dávila Silva.

O governador Gladson ainda presenteou Alok com uma maleta produzida em marchetaria e um cocar decorativo, feitos de mãos de artesãos acreanos.

Saiba mais sobre o álbum The Future is Ancestral:

O DJ Alok, o indígena acreano Mapu Huni Kuin e representantes de outras 7 etnias indígenas lançaram nesta sexta-feira (19) no Spotify, o álbum The Future is Ancestral (O Futuro é Ancestral, em português), que aponta para a importância da preservação cultural indígena para a segurança do futuro da humanidade.

Em entrevista ao Spotify Brasil, Alok contou que o álbum conta com uma música criada em conjunto com Mapu Huni Kuin. “Essa música traz a vibração da natureza, o perfume, e o silêncio que a gente faz durante nossas rezas para ouvir a natureza. Quando respiramos, a gente sente isso vivo e isso nos faz falar”, diz Mapu.

Alok diz que o processo criativo o impactou com o crescimento gerado pela troca de experiências. “Me fez crescer muito musicalmente, como profissional. Foi muito interessante a forma como eu ia mostrando os elementos. O Mapu é um cara curioso e dedicado, então a produção também foi feita em conjunto”, afirmou o DJ.

A faixa criada por Mapu Huni Kui e Alok é a quarta do álbum, de nome Yube Mana Ibubu (clique aqui para ouvir) ou clique aqui para ouvir o álbum completo.