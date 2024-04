Companhia aérea da Venezuela fará voos especiais de Boa Vista para Puerto Ordaz

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A companhia aérea venezuelana Rutaca Airlines anunciou a retomada de voos especiais para o Brasil, desta vez com destino a Boa Vista. Operando com uma frota composta por jatos Boeing 737-300, a empresa planeja realizar dois voos para Roraima ainda neste mês de abril, partindo de Puerto Ordáz, cidade do interior da Venezuela conhecida pelo garimpo.

Até recentemente, a cidade venezuelana contava apenas com o único voo regular entre Brasil e Venezuela, operado pela Conviasa com aeronaves Embraer E190-E1, com destino a Manaus, no Amazonas.

Os voos programados pela Rutaca estão agendados para os dias 24 e 28 de abril, e já estão disponíveis para compra através do call center da companhia. O primeiro voo partirá às 21h30, com chegada prevista em Boa Vista às 23h00. O retorno está marcado para à 00h00, com pouso em Puerto Ordáz às 01h30. Nos dias 27 e 28, a programação seguirá um horário similar, com início trinta minutos antes.

Vale ressaltar que, apesar da venda anunciada para os quatro voos, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informa que o voo de Boa Vista para Puerto Ordáz, programado para à meia-noite do dia 25, e o voo de Puerto Ordáz para Boa Vista, no dia 28, são translados operacionais, não abertos para passageiros, servindo apenas para o deslocamento da aeronave vazia, com apenas a tripulação a bordo.

Entretanto, essa informação não descarta a possibilidade de a companhia aérea modificar seus planos e converter esses voos em fretamentos.