Caso PP não indique vice, Petecão quer emplacar Marfisa a Marcus Alexandre

Três pré-candidaturas estão consolidadas para a prefeitura de Rio Branco até o momento. Marcus Alexandre (MDB), Tião Bocalom (PL) e Emerson Jarude (Novo) são nomes dados como certos na corrida eleitoral na capital acreana.

A grande incerteza vem do Progressistas, e do Palácio Rio Branco, já que Gladson Cameli é o presidente regional do partido e quem dá as cartas na sigla. A indefinição sobre a candidatura de Alysson Bestene mexe com praticamente todos os cenários, inclusive, na composição de vice nas chapas.

No MDB, por exemplo, a cúpula do partido, chamada de “cabeças brancas”, já decidiu que a vaga de vice só vai ser decidida após o PP anunciar se vai manter a candidatura própria ou se decide pela composição com Marcus Alexandre. Em caso positivo, a vaga de vice será oferecida ao Progressistas, já que apoio do carisma de Gladson e da máquina governista é tida como essencial para a prevista disputa acirrada com Bocalom.

Quem acompanha a situação de perto é o senador Sérgio Petecão (PSD), que já declarou publicamente que apoia Marcus Alexandre e sonha em indicar sua esposa, Marfisa Galvão, atual vice-prefeita, para compor a chapa do ex-prefeito de Rio Branco.

Na chapa que vai ser encabeçada por Bocalom à reeleição, a vaga de vice está definida que é do União Brasil, mas o nome ainda é uma incógnita. O favorito é o suplente de deputado federal Fábio Rueda, que esteve no mandato na Câmara Federal durante três meses, enquanto durou a licença de Eduardo Velloso. O apoio a Bocalom rendeu um desgaste com o senador Alan Rick e com o deputado federal Coronel Ulysses, que afirmaram que o assunto não foi discutido dentro do UB.