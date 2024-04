Ex-vereadora de Santana é presa por fraudar documentos e desviar verbas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A ex-vereadora do município de Santana, Socorro Balieiro, de 57 anos, foi presa na manhã desta quarta-feira (17) condenada pela Justiça do Amapá por fraudar recibos e contratos para desviar mais de R$ 57 mil em verbas públicas, durante o seu mandato em 2013.

A prisão ocorreu na casa da ex-parlamentar, no bairro do Novo Horizonte, também no município de Santana, distante 17 quilômetros de Macapá.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Kleyson Fernandes, o processo está correndo desde 2018, quando a ex-parlamentar foi condenada e entrou com recurso. Em 2021, o pedido foi indeferido.



“Recentemente, em 11 de abril, após o trânsito em julgado do processo, o Núcleo de Capturas iniciou as diligências e na manhã de hoje efetivou a prisão dela para apresentar ao poder judiciário”, disse o delegado.

Ainda segundo o delegado, Socorro fraudou mais 12 vezes os documentos. As investigações apontaram que ela usava os recibos e contratos para embolsar valores dos cofres públicos.

A Polícia Civil afirma que o valor desviado ultrapassa os R$ 57 mil reais provenientes de verba Indenizatória Parlamentar.

Balieiro foi eleita em 2012 pelo à época Partido da República (PR) com mais de mil votos.

A ex-vereadora é acusada de peculato e corrupção de testemunhas. A prisão foi realizada pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil.