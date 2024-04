Empresa de segurança privada tem mais de 30 armas roubadas e funcionária é feita refém

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mais de 30 armas de uma empresa de segurança privada do bairro da Marambaia, em Belém, foram roubadas durante a madrugada desta quinta-feira (18). Três homens, ainda não identificados, são suspeitos de participação no crime. Até o momento, nenhum deles foi preso ou feita a recuperação dos armamentos.

Por volta de 2h50, o Centro Integrado de Operações (Ciop) repassou à uma viatura do 27º Batalhão de Polícia Militar (27º BPM) para verificar uma denúncia de assalto com refém. Chegando no local, que fica no conjunto Mendara II, os militares encontraram Márcia Fontel da Silva, que deu detalhes aos agentes sobre o roubo. Ela contou à polícia que trabalhava no monitoramento do local, quando três homens entraram na empresa a ameaçando e mandando-a ficar quieta. Um dos suspeitos portava uma chave de fenda, segundo o registro policial do caso.

Entre as armas roubadas, estão revólveres, pistolas e espingardas, que estavam guardadas no cofre da empresa. A princípio, a polícia não encontrou sinais de arrombamento na empresa. Márcia foi acompanhada pela PM até a Seccional da Marambaia, onde o caso foi registrado. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o crime. Em nota, a PC informou que equipes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Além disso, a instituição confirmou que cerca de 30 armas de fogo, entre pistolas e revólveres, foram roubadas da empresa.