Coleta de biometria será obrigatória no Concurso Nacional Unificado

Os candidatos que forem fazer o Concurso Nacional Unificado, no dia 5 de maio, terão sua digital coletada no dia do exame. A coleta faz parte do plano de segurança desenvolvido pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Quem recusar a coleta da biometria será desclassificado do concurso. A ação é feita em parceria com o Ministério da Justiça e as polícias Federal, Rodoviária Federal, contra golpes e fraudes na prova.

A regra foi publicada ontem (17) no Diário Oficial da União pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.