Briga feia entre ex-participantes na final do BBB24 vem à tona

Na noite desta quarta-feira (17), acontecerá no Rio de Janeiro o evento “Prêmios Gshow” com os ex-participantes do BBB24 e, assim como durante o programa, a ida à premiação não deixou de ter uma torta de climão. De acordo com Lucas Buda e Nizam, quase aconteceu um desentendimento entre dois ex-colegas de confinamento dentro da van. Os dois chegaram a dar dicas sobre um dos envolvidos no episódio.

Na gravação publicada pelo Gshow, Lucas Buda contou sobre o clima pesado e revelou que a situação tinha acabado de acontecer, mas que ninguém chegou a filmar. “Estou aqui nos bastidores dos ‘Prêmios Gshow BBB’ e vou contar para vocês aqui uma fofoca em primeira mão que acabou de acontecer: na van, vindo para cá, teve uma torta de climão. Um dos participantes quase discutiu com a outra participante”, explicou ele. “O participante, quem é? Vou dar só uma dica: foi eliminado cedo”, ele fez suspense.

Em seguida, o ex-brother do BBB24, Nizam, também falou um pouquinho sobre a situação e fez parecer que o desentendimento ainda tem a ver com coisas que aconteceram durante o jogo. “Dessa torta de climão que rolou na van, tenho uma coisa para falar: teve posicionamento, viu? Não deixaram de se posicionar!”, ele deu uma pequena dica.

Depois que a gravação de Lucas Buda e Nizam começou a circular pelas redes sociais, muitos internautas começaram a apontar para os possíveis responsáveis pelos clima pesado entre os ex-colegas de confinamento. “Acho que foi o Juninho, maaaas ontem no mesacast o Viny falou que tava tipo ‘entalado’ com alguém ainda, não falou quem, então pode ser ele também”, escreveu um usuário da X, antigo Twitter. “Se o Nizam fala em posicionamento, deve ser o Pizane”, teorizou outra pessoa. “Chuto Juninho e Alane, pena que não tinha pay per view na van”, lamentou um internauta. “Acho que foi Maycon e Yasmin”, apontou outro usuário.

