Red Bull Bragantino x Vasco: arbitragem, escalações e onde assistir

Após estrearem com bons resultados, chegou a vez de Red Bull Bragantino e Vasco se enfrentarem pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é nesta quarta-feira (17), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 19h (de Brasília).

Enquanto o time da casa estreou com empate fora de casa com o Fluminense – 2 a 2, no sábado (13) -, o Cruz-Maltino venceu seu primeiro compromisso. No domingo (14), o Gigante da Colina recebeu e venceu o Grêmio por 2 a 1.

Onde assistir

A partida será transmitida apenas pelo sistema de Pay-Per-View no Premiere

Como chega o RB Bragantino

Pedro Caixinha, técnico do Red Bull Bragantino, vem com problemas na escalação. Primeiramente, ele já não contava com os meias Lucas Evangelista, Lincoln e Matheus Fernandes, e o atacante Helinho, todos no Departamento Médico.

E agora “ganhou” um novo desfalque. O goleiro Cleiton deixou o jogo contra o Fluminense no intervalo com dores na lombar e treinou de maneira parcial na última segunda-feira (15). Assim, ele deverá ser poupado.

Um velho conhecido do torcedor vascaíno vem, então, à tona: Lucão, goleiro revelado em São Sanuário. Ele é o reserva imediato e foi, inclusive, quem entrou no lugar de Cleiton contra o Flu. Será seu primeiro jogo contra o ex-time.

Como chega o Vasco

A tendência é que o técnico Ramón Díaz só tenha um novo desfalque para o duelo desta quarta. Gary Medel sofreu lesão na panturrilha durante o jogo contra o Grêmio e, além disso, viajou ao Chile para resolver problemas pessoais, não retornando a tempo da preparação Cruz-Maltina.

Assim, João Victor, maior contratação da história do Vasco, deve voltar a ter oportunidade no time titular. No último domingo, Ramón voltou a usar um esquema com apenas dois zagueiros, o que fez com que João Victor começasse no banco – entrando na vaga de Medel, aos 19′ do segundo tempo.