Empresário e funcionária pública são presos por estupro de criança

O empresário F.C.A.R., de 48 anos, e a funcionária pública A.P.S.M., de 49 anos, que é avó da vítima, foram presos acusados de estupro de vulnerável contra uma criança, de 10 anos, em Boa Vista, Roraima. O primeiro a ser preso foi F.C.A.R. e a A.P.S.M. se entregou após a prisão do marido.

O crime passou a ser investigado em fevereiro deste ano, quando a mãe da criança procurou o NPCA (Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente). A criança morava com A.P.S.M. desde os cinco anos de idade, ocasião em que a mãe separou do pai e morava em Manaus.

Posteriormente, ao retornar para Boa Vista, ela deixou a criança morando com a mãe.

A criança passou a ficar os finais de semana com a genitora, que passou a perceber o comportamento com muita ansiedade, demonstrava medo, tinha dificuldades em dormir à noite e passou a dizer que não queria mais retornar para o convívio com a avó materna.

De acordo com a Jaira Farias, delegada titular do NPCA, a criança terminou confessando para o padrasto o motivo pelo qual não queria retornar, que sofria violência física e sexual por parte da avó e do marido dela.

A própria Justiça, por meio da Vara de Crimes Contra Vulneráveis, a pedido do MPRR (Ministério Público de Roraima), decretou a prisão preventiva do casal. O homem foi preso ontem, pela equipe da SIOP (Seção de Investigação e Operação) do 3º DP, e a mulher não foi encontrada. No entanto, na noite de ontem, se apresentou na Central de Flagrantes, acompanhada de um advogado, e teve seu mandado de prisão Cumprido.