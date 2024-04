Lula vai à Colômbia discutir acordos comerciais e eleições da Venezuela

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, viaja nesta terça-feira (16) a Bogotá para uma reunião bilateral com o chefe do Executivo colombiano, Gustavo Petro. Os dois vão discutir na quarta-feira acordos comerciais, de desenvolvimento sustentável, cooperação em relação à Amazônia e questões regionais.

Um dos principais temas do encontro deve ser a situação eleitoral da Venezuela. Tanto Lula como Petro questionaram a impossibilidade da indicada pela oposicionista vetada Maria Corina, a professora Corina Yoris disputar as eleições.

No final de março, o presidente brasileiro chegou a dizer que a questão era “grave” e que foi vista com “surpresa pelo governo brasileiro”. Na época, o colombiano afirmou que a impossibilidade de inscrição de Corina Yoris era um “golpe antidemocrático”.

Mas dias depois, a situação se acalmou, Petro se reuniu com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em Caracas e disse que o país poderia ajudar no pleito venezuelano.

Feira do livro

Outras questões regionais também devem estar na pauta do encontro. A escalada da violência no Equador também é motivo de preocupação para o colombiano. Nesta segunda-feira, Petro suspendeu o gabinete bilateral entre Colômbia e Equador em resposta à invasão da embaixada do México na última semana. O gabinete foi formado em 2021 pelos presidentes Guillermo Lasso (Equador) e Álvaro Uribe (Colômbia) para abordar temas estratégicos.

Policiais do Equador usaram a força para invadir a embaixada do México em Quito e prender o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas, que estava refugiado no local desde dezembro.

Depois da reunião, Lula e Gustavo Petro farão uma declaração conjunta antes de participarem de um almoço.

Além da reunião bilateral, Lula também participará de um fórum empresarial organizado pela ApexBrasil e pela agência de promoção comercial ProColombia. De acordo com o Itamaraty, o evento vai reunir cerca de 300 empresários brasileiros e colombianos.

Brasil e Colômbia têm uma das relações comerciais com maior fluxo da região. No ano passado, os dois países movimentaram US$ 6,1 bilhões (mais de R$ 30 bi) em trocas comerciais. Em 2022, esse valor havia sido ainda maior: US$ 7,6 bilhões. Mas o valor sozinho não explica a importância dessa relação.

Segundo o Observatório de Complexidade Econômica, dos 5 produtos mais exportados do Brasil pra Colômbia, 3 tem alto valor agregado: carros, tratores e peças e acessórios para veículos. Já para os colombianos, as exportações foram principalmente de produtos minerais como carvão e o coque.

Lula também vai participar da inauguração da Feira Internacional do Livro de Bogotá, que terá como tema “Leia a Natureza”. Segundo o Itamaraty, artistas brasileiros estarão no evento como Ailton Krenak, Daiara Tukano, Eliane Potiguara, Bernardo Carvalho e Hermeto Pascoal.

Encontros em 2023

Os dois presidentes já se encontraram em três ocasiões no ano passado. Em janeiro, Petro acompanhou a posse de Lula em Brasília. Em maio, Lula convocou uma reunião em Brasília para discutir com outros chefes de Estado da América do Sul a integração regional. Na ocasião, os dois tiveram uma reunião bilateral.

Em 8 de julho, os dois participaram de uma reunião na cidade de Letícia, no sul da Colômbia, para discutir a cooperação regional para preservação da Amazônia. O encontro antecedeu a cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) que aconteceu em Belém, no Pará.

