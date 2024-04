Ex-amante de Neymar ridiculariza ao expor detalhe de encontro íntimo com jogador

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante a tarde dessa segunda-feira (15), a ex-amante de Neymar, Fernanda Campos, deu o que falar por causa de uma postagem feita a respeito do jogador de futebol. Na ocasião, um perfil do X – antigo Twitter – publicou uma foto do atleta e afirmou que o seu “inchaço” tinha virado assunto nas redes sociais. A criadora de conteúdo adulto não perdeu tempo e foi logo fazer uma piada com a situação.

“FAMOSOS: Al-Hilal divulga novas fotos de Neymar e ‘inchaço’ do craque brasileiro viraliza nas redes sociais”, escreveu o perfil “Direto do Miolo” no X. Nos comentários dessa publicação, Fernanda Campos escreveu: “Tá inchado desde 12/06/23 quando peguei ele”. Alguns fãs do craque da Seleção Brasileira não gostaram da declaração da influenciadora e a detonaram na rede social. “Ele te pegou, né, você não pega ninguém, p*ha, quem te deu confiança foi ele garota. Só foi o lanche do homem”, afirmou um usuário do microblog.

Fernanda Campos foi a criadora de conteúdo com quem o Neymar teria tido um caso na véspera do dia dos namorados do ano passado. Na época, a colunista Fábia Oliveira afirmou ter tido acesso a conversas entre a blogueira e o jogador. Em uma visita ao Brasil, ele teria convidado a influencer para um encontro no dia 11 de junho. Porém, segundo informações da jornalista, eles flertavam pelo Instagram desde novembro do ano anterior, próximo ao período da “Copa do Mundo”.

Neymar, porém, também foi bastante criticado na postagem do “Direto do Miolo”, por um motivo um pouco diferente. “Dinheiro realmente não é tudo… o cara com tanto dinheiro e está todo acabado”; “Humm biscoito recheado”; “O cara tá velho!!!”; “Da ponta do nariz até onde tem cabelo, dá uns 300 de uber”, apontaram internautas. “Falaram que ele seria maior que Ronaldo, tá conseguindo”, ironizou outro. Porém, houve quem defendesse o jogador. “O cara lesionado e parado há não sei quantos meses, cheio de corticoide no corpo, terminando a recuperação da lesão e vocês preocupados porque o cara tá ‘inchado’”, escreveu um fã.

