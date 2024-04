No Acre, 9 mil motoristas ainda não fizeram exame toxicológico

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prazo final para a regularização do exame toxicológico se aproxima, e, segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), mais de 3,4 milhões de condutores das categorias C, D e E ainda estão em situação irregular em todo o Brasil. O prazo para o primeiro grupo de condutores das categorias C, D e E, com vencimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entre janeiro e junho, terminou em 31 de março.

No Acre, segundo números do Ministério dos Transportes, cerca de 9 mil motoristas estão irregulares.

Agora, caso esses motoristas não façam o teste até 30 de abril, poderão ser multados diretamente pelos sistemas eletrônicos dos Departamentos de Trânsito (Detrans) estaduais e do Distrito Federal a partir de 1º de maio, conforme o artigo 165-D do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A não realização do exame dentro do período estabelecido é considerada infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 1.467,35 e sete pontos na CNH.

Alerta e conscientização

A Senatran enfatiza que os sistemas eletrônicos dos Detrans estaduais e do Distrito Federal serão responsáveis por verificar o cumprimento dos prazos, podendo aplicar as penalidades após o término do período adicional. Além disso, o órgão tem buscado orientar os condutores por meio de campanhas educativas e alertas emitidos via Carteira Digital de Trânsito (CDT) para que os motoristas realizem o teste.

Balanço

De acordo com levantamento realizado pela Senatran em 6 de abril 3,4 milhões de motoristas das categorias C, D e E ainda não realizaram o exame toxicológico em todo território nacional. Na região Norte, 194 mil condutores seguem com os exames pendentes. Veja a situação de cada estado:

· Roraima (RR): 7,2 mil condutores irregulares

· Pará (PA): 75,4 mil condutores irregulares

· Amazonas (AM): 29,4 mil condutores irregulares

· Rondônia (RO): 38,7 mil condutores irregulares

· Tocantins (TO): 25,8 mil condutores irregulares

· Acre (AC): 9 mil condutores irregulares

· Amapá (AP): 8,2 mil condutores irregulares

Com informações do Ministério dos Transportes.