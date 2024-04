Aniversário da PM terá caminhada de cães e jogos de mesa em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Como parte da programação de 108 anos da Polícia Militar no Acre, no mês de maio, o 6° Batalhão da PM, em Cruzeiro do Sul, vai realizar uma caminhada com cães e disputas de jogos de mesa.

Para a “cãominhada”, no dia 5 de maio, haverá 50 vagas e a inscrição custa R$ 70. Os cães de grande porte, deverão usar focinheiras. O percurso será da sede do 6°Batalhão, passando pela Avenida 25 de Agosto, indo até a Paróquia Nossa Senhora Aparecida e voltando para o Batalhão. As inscrições podem ser feitas na sede da Companhia de Policiamento Especializado – CPE, na Avenida Getúlio Vargas 655.

A “cãominhada” também será uma oportunidade para homenagear Tina e Thor, dois cães que, durante oito anos, contribuíram com o serviço policial. ” Em ações na BR 364, os cães foram responsáveis pela apreensão de cerca de 900 quilos de drogas. Encontraram também armas de fogo, contribuindo significativamente para o trabalho da Polícia Militar”, cita o comandante da CPE, capitão Daniel Teixeira.

Já no dia 20 de maio, na sede do 6° Batalhão, haverá jogos de baralho, xadrez e dominó. As inscrições são gratuitas e o evento é aberto ao público. “Estamos buscando patrocínio para os prêmios”, cita o capitão Belo, da PM de Cruzeiro do Sul.