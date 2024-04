No Acre, IDAF passa por auditoria para revalidação de zona livre de aftosa sem vacinação

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Acre passa esta semana por uma importante auditoria de técnicos do Ministério da Agricultura para fazer com que o estado continue considerado uma zona livre de aftosa sem a necessidade de vacinação.

A condição permite ao Acre o reconhecimento internacional como área livre da doença, o que é importante para a conquista de novos mercados, inclusive, internacional da carne bovina acreana, considerada de excelente qualidade.

A auditoria do governo federal é feita a cada três anos e é referente ao cumprimento das diretrizes e obrigatoriedades do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa, bem como a avaliação da qualidade técnica do Serviço Veterinário Oficial do Estado do Acre, através do seu Órgão de Defesa – IDAF.

Serão Auditadas todas as estruturas, instalações, procedimentos executados nas Unidades Central, nos escritórios locais, nos municípios e nos postos de Fiscalização de Trânsito Agropecuário.

Os auditores já estão no estado realizando as auditorias nas unidades dos municípios selecionados e deverão permanecer até a próxima sexta-feira, dia 27.

Se comprovado todos os requisitos, o que deve acontecer, o Acre permanece como zona livre de aftosa sem vacinação.