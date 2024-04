BBB 24: Faculdade, carro e muito dinheiro: Davi já conquistou valor astronômico em prêmios

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No TOP 3 do BBB 24 após vencer a Prova do Finalista nesta sexta-feira (12), Davi também conquistou um carro zero. Mas esse não foi o primeiro prêmio que o baiano conseguiu no reality. Confira o valor que o brother acumula em sua participação:

Além do veículo do modelo S10 High Country 2024, avaliado em quase R$ 300 mil, ele também já ganhou outros R$ 100 mil de prêmio de um consórcio de crédito após vencer a Prova do Líder. Além disso, em uma das primeiras provas Bate e Volta, ele também ganhou R$ 5 mil em aplicativo de delivery de alimentos.

Mas não para por aí! O baiano conquistou mais R$5mil em eletrodomésticos e R$ 20 mil em dinheiro em dinâmicas, assim como um videogame e um celular. Está bom para você? Ao todo, ele soma uma quantia de cerca de R$412 mil. Vale lembrar que Davi também ganhou uma bolsa para estudar medicina, cujo valor da mensalidade é altíssimo.

Fonte: Contigo!