Internacional: sem Alan Patrick e Valencia, Coudet define time para a estreia no Brasileirão

Depois de apresentar o goleiro Fabrício à imprensa na tarde desta sexta-feira, o Inter fechou os portões do CT Parque Gigante em busca de privacidade para o último treino antes da estreia no Campeonato Brasileiro. Sem Alan Patrick e Valencia, Coudet comandou um trabalho tático e encaminhou o time para medir forças com o Bahia, às 18h30 deste sábado, no Beira-Rio. O volante Fernando jogará como zagueiro.

O camisa 10 é desfalque por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda, enquanto o equatoriano segue fora em virtude de uma contusão no pé direito. O retorno de Aránguiz é comemorado. O chileno fica à disposição de Chacho após realizar um procedimento ocular.

O desafio para a comissão técnica é encontrar soluções para minimizar as ausências dos principais jogadores na temporada. Alan Patrick e Valencia são os artilheiros e líderes em assistências no ano. Ambos ficam fora no momento em que o ataque passa por uma crise técnica.

O trabalho tático proposto por Coudet foi voltado para testar alternativas individuais e coletivas e ajustar a dinâmica da equipe, além da ênfase nos treinos de chutes a gol. Entre os cotados para iniciar a partida, caberá a Borré, principal contratação do ano, assumir o papel de protagonista.

Em relação à formação que começou no empate sem gols com o Real Tomayapo na última quarta-feira, seis titulares voltam a fazer parte da escalação titular: Bustos, Vitão, Renê, Aránguiz, Mauricio e Wanderson. O volante Fernando atuará como zagueiro.

Voltar a vencer é fundamental para amenizar o ambiente de pressão após quatro empates seguidos. Internamente, fontes do clube asseguram que não há atritos no vestiário e que o grupo está fechado com Coudet, que, por ora, não corre risco de demissão.

O provável Inter para enfrentar o Bahia neste sábado tem: Rochet; Bustos, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alario e Borré.

Inter e Bahia se enfrentam partir das 18h30 deste sábado, no Beira-Rio, pela primeira rodada do Brasileirão. A expectativa da direção é receber 25 mil torcedores no Gigante. No ano passado, o Colorado encerrou a competição em 9º e o Tricolor baiano em 16º.