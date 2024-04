Marina faz mistério sobre possível retorno político no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, fez mistério sobre um possível retorno político ao estado do Acre. Natural de Xapuri, no interior do estado, Marina foi vereadora em Rio Branco, deputada estadual e senadora representando o povo acreano, mas em 2022 foi eleita deputada federal pelo estado de São Paulo, quando foi convidada a ser titular do ministério que ocupa até hoje.

Em entrevista ao ac24horas, na noite de quinta-feira, no Palácio Rio Branco, a ministra evitou limitar seu alcance político. “Olha, vou continuar minha militância socioambiental pelo Brasil e pelo mundo. Minha militância não tem fronteira”, afirmou.

Marina relembrou ainda o começo da carreira política e disse que tem gratidão pelo eleitorado acreano. “Sou muito grata ao Acre porque foi onde tudo começou, quando fui candidata pela primeira vez em 1986, com 26 anos. O Acre já fez tudo o que poderia fazer para que eu pudesse levar adiante a luta da proteção da Amazônia, do meio ambiente e da população indígena”, concluiu a ministra.