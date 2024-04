Maiara revela cirurgia íntima: ‘Melhor coisa que fiz’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Maiara, da dupla com Maraisa, virou assunto nos últimos dias após aparecer com uma silhueta magérrima. A cantora de 36 anos perdeu 30 kg.

Convidada do programa de Virginia Fonseca, o Sabadou, no SBT, que será exibido no próximo sábado, 13, revelou que realizou uma cirurgia íntima: “Melhor coisa que fiz na vida”, disse ela.

“Nunca contei isso, mas vou abrir aqui, em rede nacional, no seu programa. Fiz o processo de ninfoplastia, que é uma cirurgia íntima. Fiz pelo excesso de pele, tinha perdido muito peso. No final das contas, vi que fisiologicamente foi a melhor coisa que fiz na vida. Me descobri uma nova mulher”, afirmou.

“As pessoas têm um tabu com isso. Fiz pela questão visual, mas fisiologicamente foi a melhor coisa. A sensação que tenho hoje é de liberdade sexual e fez eu me sentir mais mulher. Tem também a questão de que temos que nos conhecer, a mulher tem que conhecer sobre a sua vagina”, completou.

Fonte: Terra