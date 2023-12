Aviso de licitação Pregão Presencial nº 42- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E MANULTENÇÃO DE POÇOS

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Pregão Presencial nº 42/2023–SRP

Órgão: Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves

Processo Administrativo nº 77/2023

Data de Abertura: 19/12/2023

Horário: 09h00min

Local: Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves – Sala de Reuniões de Licitação, Av. São José – nº 780, – Centro – Rodrigues Alves – CEP: 69.985-000, Telefone: (0**68) 3342-1176.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES (LIMPEZA DE POÇOS, MANUTENÇÃO DE BOMBA, MANUTENÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARTE ELÉTRICA).

OBS: O Edital e seus anexos poderá ser retirado através do no site do TCE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE) no sistema de licitações (LINCON) ou através do email: [email protected], a partir do dia 07 de Dezembro de 2023.

Rodrigues Alves– AC, 05 de Dezembro de 2023.

Noé de Melo Rodrigues

Pregoeiro