Após cinco anos, UFAC realiza eleição para o DCE nesta quarta-feira

Alguns anos atrás era comum nos currículos dos políticos acreanos a passagem pelo movimento estudantil. O Diretório Central dos Estudantes (DCE) revelou dezenas de políticos que exerceram mandatos tanto no executivo, quanto no legislativo.

No entanto, a força do movimento estudantil tem enfraquecido ao longo dos últimos anos. O exemplo é que já são cinco anos que não ocorrem eleições para o DCE da UFAC, a única universidade pública do Acre.

Nesta quarta-feira, 6, está marcada finalmente uma nova eleição para a escolha da nova diretoria da entidade. Foi formado uma comissão eleitoral com a presença e aprovação de 12 Centros Acadêmicos presentes e a eleição acontece nesta quarta, com votação por cédulas em Cruzeiro do Sul e em Rio Branco e pelo site da UFAC para os estudantes dos demais municípios”, diz Helena Nascimento, presidente da Comissão Eleitoral.

Ao todo, são cerca de 8 mil alunos aptos a votar, sendo que mais de 5 mil estão concentrados em Rio Branco.

Helena reclama de falsas informações divulgadas nos últimos dias. “ A eleição é legítima, os alunos vão poder votar das 8h30 até às 21 horas”, afirma Helena.

Três chapas concorrem ao diretório do DCE: Chapa 37 encabeçada por Danilo Lopes (Engenharia Florestal) e Atilon Amorim (Engenharia Agronômica); Chapa 26 que tem como candidatos Ingrid Maia (Ciências Econômicas) e Marie Rocha (Letras Espanhol); e a Chapa 26 que tem a frente Samina Japiassú (Ciências Sociais) e Ageu Puyanawa (Engenharia Agronômica).