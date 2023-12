Propostas do Acre ao Novo PAC Saúde são para Unidades Odontológicas Móveis; UBS’s e CAPS

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A primeira etapa do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Seleções) foi encerrada com a adesão de todos os Estados brasileiros. O eixo Saúde, com previsão de R$ 9,9 bilhões de investimentos, representa 37% do total de propostas recebidas pelo governo federal, o que corresponde a 12.814 solicitações para 2.587 obras ou equipamentos ofertados.

Enviaram propostas 4.261 municípios – 76% do total. Somente no Acre, foram feitas 51 solicitações, mas ainda não há detalhes.

Em âmbito nacional, a construção de Unidades Básicas de Saúde foi a modalidade com o maior número de pedidos: alcançou 5.660 solicitações.

Este número ultrapassa em 314% a quantidade de novas UBS previstas nesta fase: 1.800 unidades.

Do total de propostas feitas pelo estado do Acre, 39% são para Unidades Odontológicas Móveis; 23,5% para UBS; e 21,5% para Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

As propostas apresentadas pelos estados e municípios seguem para a análise do Ministério da Saúde. Os critérios determinados na seleção e a documentação obrigatória serão conferidos nesta próxima fase. O período de análise segue até o dia 8 de dezembro de 2023. A lista dos entes federativos selecionados está prevista para ser divulgada no dia 21 de dezembro de 2023.

Estados e municípios que não forem selecionados nesta etapa do Novo PAC poderão enviar novas propostas nas próximas etapas do programa, que prevê R$ 30,5 bilhões de investimentos na Saúde até 2026.