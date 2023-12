Homem é preso por decepar filhote de cachorro no interior do Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Na madrugada desta sexta-feira, 1°, um homem identificado pelas iniciais W.B.S., foi preso em flagrante pela Polícia Militar, acusado de decepar com as próprias mãos um filhote de cachorro, no município de Manoel Urbano.

Segundo informações contidas no boletim de ocorrência, o homem teria adquirido o animal e por conta do latido durante a noite, ele ficou com raiva e arrancou a cabeça do cachorro.

Após o crime, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Manoel Urbano para os devidos procedimentos cabíveis.