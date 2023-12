Acre avança posições, mas segue entre os últimos em Índice de Inovação

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) lançou, nesta quinta-feira (30/11), a 5ª edição do Índice FIEC de Inovação dos Estados, um estudo que mapeia os principais pontos relacionados à inovação nas 27 unidades federativas do país e nas 5 grandes regiões, construindo rankings a partir de estatísticas quantitativas.

A publicação é uma realização do Sistema FIEC, com apoio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). O lançamento ocorreu no Observatório da Indústria, na FIEC, com transmissão online.

O índice é calculado com base em 12 indicadores separados por “capacidades”, nome que os pesquisadores deram ao potencial de inovação do estado, e “resultados”, o quanto a unidade da federação é realmente inovadora.

Entre os estados que mais avançaram estão o Rio Grande do Norte e o Acre, que subiram duas posições e passaram a ocupar as 11ª e 24ª colocações, respectivamente. Minas Gerais, Distrito Federal, Ceará, Goiás, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins subiram cada um uma posição no ranking.

Quando observado os últimos cinco anos do ranking, os estados que mais avançaram foram Espírito Santos, que subiu quatro posições, Minas Gerais e Paraíba, com duas posições cada. Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Acre e Roraima, que avançaram uma posição cada.

Já os estados que mais decaíram no ranking na comparação de 2019-2023 foram: Bahia e Goiás, com menos três posições cada; Piauí e Alagoas, com menos duas; Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, Pará, Amazonas e Amapá, com uma posição cada. Os demais estados mantiveram suas colocações.

Com informações da revista Exame.