Locais do concurso da Sefaz poderão ser consultados na próxima semana

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) divulgaram a data para que os candidatos consultem os locais de aplicação das provas objetivas para todos os cargos, bem como da prova discursiva específica para o cargo de auditor da Receita Estadual, do concurso público para provimento de vagas de nível médio e superior da Sefaz. As provas serão aplicadas no dia 2 de junho de 2024, conforme publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 17.

Os locais de prova poderão ser consultados a partir do dia 24 de maio de 2024, através do site do Cebraspe, mediante fornecimento dos dados do candidato. É imprescindível que as provas sejam realizadas no local especificado na consulta individual.

Os candidatos devem chegar aos locais de prova com no mínimo uma hora de antecedência, portando caneta esferográfica preta (fabricada em material transparente), comprovante de inscrição e documento de identidade original.

Os cargos disponíveis incluem posições de nível superior, como auditor da receita estadual, contador e especialista da fazenda estadual, e de nível médio, como técnico da fazenda estadual. É fundamental que os inscritos sigam todas as instruções contidas nos editais e nas alterações subsequentes para assegurar a conformidade com as regras e diretrizes para a realização das provas.

Duração das Provas:

Auditor da Receita Estadual:

Prova Objetiva (P1) e Prova Discursiva (P3): Duração de 4 horas e 30 minutos. Os portões fecham às 8h (horário local).

Prova Objetiva (P2): Duração de 3 horas e 30 minutos. Os portões fecham às 15h (horário local).

Contador e Especialista da Fazenda Estadual:

Prova Objetiva: Duração de 3 horas e 30 minutos. Os portões fecham às 8h (horário local).