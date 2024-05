Copa do Mundo Feminina: Brasil é sede e Arena da Amazônia recebe jogos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Brasil foi escolhido pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027 e a Arena da Amazônia vai receber jogos.

A eleição ocorreu nesta sexta-feira (17), durante o 74º Congresso da Fifa, em Bangkok, na Tailândia. A candidatura brasileira superou a proposta conjunta de Alemanha, Bélgica e Holanda.

O Brasil, que já sediou duas edições da Copa do Mundo Masculina, obteve 119 votos, enquanto a candidatura europeia recebeu 78 votos.

Com indicação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Manaus deve ser uma das dez cidades que recebem a Copa do Mundo Feminina em 2027.

Anúncios

A capital amazonense foi selecionada e apresentada como uma das sedes do Mundial, confirmou a Federação Amazonense de Futebol (FAF) ainda em agosto do ano passado.

Além de Manaus, outras nove cidades-sede compõem a candidatura brasileira:

• Fortaleza, Recife e Salvador, no Nordeste;

• Porto Alegre, no Sul;

• Cuiabá e Brasília, no Centro-Oeste; e

• Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, no Sudeste.