Aleac homenageia General Ubiratan Poty por serviços ao Acre

Em sessão solene realizada na manhã desta sexta-feira (17), a Assembleia Legislativa do Estado Acre (Aleac) homenageou o General Ubiratan Poty, diretor do Programa Calha Norte, com a entrega do título de Cidadão Acreano. A honraria é concedida anualmente a personalidades indicadas pelos deputados que compõe o parlamento estadual.

Presidida pelo deputado Manoel Moraes (PP), a sessão solene foi realizada atendendo a requerimento nº 35/2024 da mesa diretora da Aleac, por ensejo da vinda do homenageado ao Acre para cumprimento de agenda institucional, uma vez que o mesmo não pôde estar presente ao ato solene de entrega dos títulos realizado no final de 2023, em Rio Branco.

Ao abrir a sessão, o deputado Manoel Moraes, representado a mesa diretora da Aleac e o governo do Estado, na condição de líder do Executivo no parlamento estadual, deu as boas-vindas aos presentes e sintetizou o que significa para o Poder Legislativo prestar a homenagem. “É uma satisfação para todos nós, uma honra”, expressou.

Primeiro a utilizar a palavra, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PP), que também é presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac) considerou o ato de homenagear o General Poty “um marco na história do Acre”.

“Esse título é mais do que merecido porque é um homem que já serviu aqui num tempo difícil quando nem tinha estrada, era de batelão e depois em Brasília numa função que ele pode ajudar o Acre, um estado que ele adotou. Os deputados acertaram em cheio porque este homem é merecedor pela mudança que fez na gestão de convênios entre a União e os Estados e Municípios. A metodologia usada por ele nunca existiu e facilitou muito porque nós prefeitos sabemos da dificuldade que sempre tivemos junto aos ministérios em Brasília e ele tornou o processo ágil, acompanha a execução vindo in loco e sua forma de trabalhar trouxe uma maior tranquilidade para todos nós. Então muito obrigado por tudo que o senhor tem feito não só pelo Acre, mas por toda a nossa região Norte e o nosso Brasil. ”, reconheceu.

Co-autora da indicação para a homenagem ao General Poty, a deputada federal Socorro Neri (PP), representando a Câmara Federal, ao se pronunciar após ler a biografia do homenageado falou das motivações para tal.

“Este brasileiro honra a farda que veste e a vocação que assumiu em sua vida. Por sua biografia que por si só ele já e merecedor de todas honras que o povo amazônida e povo acreano possam lhe prestar. Ao conceder essa honra de cidadão acreano, a Assembleia Legislativa torna esse título ainda mais diferenciado, distinguido e honrado porque honrou alguém que está à altura. O senhor dignifica título e a honra é para todos nós que tivemos e que temos o privilégio de hoje termos coordenando um programa importantíssimo para nossa região que tanto já avançou nos municípios acreanos e da região Norte com melhorias que vão desde poços artesianos, estradas, escolas, unidades de saúde, mercados, espaços esportivos, maquinários, equipamentos e tudo que se possa imaginar para benefício e melhorar a nossa qualidade de vida dos acreanos e amazônidas”, destacou.

Ao se pronunciar, o deputado Arlenilson Cunha (PL) , representou os 24 deputados que compõe o parlamento acreano. “A relevância e importância de suas contribuições par ao Acre e para a Amazônia são inestimáveis. Então fica aqui fica aqui o nosso reconhecimento, a nossa gratidão e o abraço de todos os deputados da Aleac que nesse ato concede esse tão honrado título como reconhecimento público ao seu trabalho e ao seu comprometimento com o desenvolvimento e o progresso da nossa região amazônica e do nosso Acre”, afirmou.

Também estavam presentes no plenário da Aleac: o comandante do Comando de Fronteira Acre do 4º Batalhão de Infantaria e Selva (Bis), Coronel Elmir Xavier; o comandante do 7º Batalhão de Engenharia e Construção (Bec), Tenente Coronel Aberlado Faria Filho; o subdiretor do Programa Calha Norte, Coronel Armindo Medeiros Júnior; e outros militares como o Coronel Colin e demais amigos do general.

“É um dia muito importante na minha vida”, diz General Poty

Após receber a honraria concedida pela Aleac, o General Ubiratan Poty expressou gratidão, reafirmou seu compromisso com o Acre e disse tratar-se de “um dia muito importante em sua vida”.

“Eu só tenho a agradecer a Assembleia Legislativa, aos 22 prefeitos do Acre, ao governador pela relação sempre amistosa em favor do interesse público e à bancada federal pela confiança no nosso trabalho. É um reconhecimento, mas eu olho também por outro lado do aumento do meu compromisso em procurar fazer mais e melhor na minha função de diretor Programa Calha Norte de continuar trabalhando, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região, do estado e dos municípios através dos governos e prefeituras”, reafirmou.

O General Poty destacou que o Acre é um dos estados que mais destina recursos para o Programa Calha Norte, através de emendas parlamentares individuais e de bancada e informou que vem ao estado pelo menos duas vezes ao ano para fazer vistorias em obras “com objetivo de agilizar as prestações de contas e garantir a celeridade na execução dos projetos”. Segundo ele, atualmente existem 33 obras em execução em 15 municípios do estado do Acre.

Ainda em sua fala, ele lembrou sua relação histórica com o Acre. “Eu tenho uma ligação muito grande com o estado do Acre porque eu servi aqui em 1985, comandei o pelotão de Assis Brasil em 86, pelotão de Brasiléia e Epitaciolândia e fiquei mais um tempo aqui em Rio Branco e tive também a grata satisfação de retornar para essa área aqui do Brasil, como comandante da brigada de Porto Velho, que enquadra o estado de Rondônia, o estado Acre, o sul da Amazônia. Então uma ligação muito afetiva com a região. Tenho muitos amigos aqui, muitos ex-militares que trabalharam comigo, então uma satisfação grande e agora já como diretor do programa”, lembrou.

Biografia do homenageado

General de Divisão, Ubiratan Poty ascendeu ao posto atual em 25 de novembro de 2015, oriundo do Colégio Militar de Fortaleza, incorporou às fileiras do Exército em 27 de fevereiro de 1978, na Academia Militar das Agulhas Negras, sediada em Resende – Rio de Janeiro, tendo sido declarado Aspirante-a-Oficial da Arma de Infantaria em 12 de dezembro de 1981.

Além dos Cursos de Formação, de Aperfeiçoamento, de Altos Estudos Militares do Exército, da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, é possuidor dos cursos Básico Paraquedista, Operações na Selva Categoria “B” e Avançado de Inteligência.

Durante sua vida militar, destacam-se o desempenho das seguintes funções: – comandante do 1º Pelotão Especial de Fronteira, em Brasileia AC; – comandante do 2º Pelotão Especial de Fronteira, Assis Brasil/AC; – instrutor do Centro de Instrução de Guerra na Selva, em Manaus/AM; – comandante do 53º Batalhão de Infantaria de Selva, em Itaituba/PA; – Oficial de Estado-Maior do Quartel-General da Missão de Verificação de Paz das Nações Unidas, em Angola; – Adido Militar na República Oriental do Uruguai; – Analista e Subchefe do Centro de Inteligência do Exército. Como General, desempenhou as seguintes funções: – comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, em Porto Velho/RO; – chefe do Centro de Operações do Comando Militar da Amazônia, em Manaus/AM; – chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, em Manaus/AM; – chefe do Centro de Inteligência do Exército em Brasília/DF; e – Passou para a reserva remunerada em 16 ago 2019.

Atual Diretor do Departamento do Programa Calha Norte DPCN/MD, assumiu ao cargo em 10 set 2019.