Rio Branco sedia o maior evento de boxe do Acre

Os amantes da arte do boxe têm um encontro marcado neste sábado, 18, na capital acreana. O 1º Open Pitbull de Boxe do Acre promete ser o maior evento do esporte já realizado no estado. Ao todo, serão 14 lutas com boxeadores do Acre, Rondônia e até da Venezuela.

Do estado, estarão presentes lutadores de Senador Guiomard, Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Já do vizinho estado de Rondônia, que costuma ter uma grande rivalidade com o Acre nas artes marciais, os boxeadores são de Porto Velho, Nova Mamoré, Vilhena, Ji-Paraná e Pimenta Bueno, além da participação de dois boxeadores venezuelanos. Os lutadores representam as principais academias de boxe dos dois estados.

As lutas se dividirão entre card preliminar e principal, em categorias que vão de 65kg até 100 kg.

Dois momentos são bastantes esperados. Um deles é a luta entre boxeadoras envolvendo a Luara Nogueira Lucas, da Equipe Athenas de Porto Velho, contra Anatalicce da Silva, da Índio Fight de Rio Branco.

Uma outra “luta” aguardada é entre um praticante de boxe que tem o Transtorno do Espectro Autista que vai participar de uma luta de exibição.

O evento está previsto para começar às 19 horas deste sábado. Os ingressos para assistir ao Open de Boxe serão vendidos na bilheteria do local do evento e custam R$ 60 para arquibancada e R$ 100 a área vip.