“O amor constrói e não destrói”, desabafa Belo após separação de Gracy

Quase um mês depois de sua separação de Gracyanne Barbosa se tornar pública, Belo resolveu fazer um desabafo nas redes sociais. No texto, publicado nos stories do Instagram nesta sexta-feira (17/5), o cantor e falou de falsidade e “curso adequado” das coisas.

“Tenho dedicado meu pouquíssimo tempo livre para observar o que ocorre ao meu redor. Surpreendentemente, li histórias íntimas que nunca foram minhas, vi retratados amores que nunca foram meus e ouvi narrativas que jamais pertenceram a mim. O que exatamente vivi de real? Somente ela e eu sabemos, nesses 16 anos, que realmente existiram”, começou ele.

Em seguida, ele falou sobre suas expectativas: “Agora aguardo que o mundo volte a seguir seu curso adequado, que o certo e o errado retomem seus devidos lugares, e que a verdade e a falsidade se reencontrem em suas respectivas esferas. O mundo sempre gira, não tem como parar, mas o importante é que gire sempre na direção certa”, disse.

E finalizou: “O milagre acontece em silêncio! Eu já vivi isso! Sou Prova viva que o amor constrói e não destrói! Gratidão 🙏🏽”, encerrou, desejando um “Belo” final de semana aos seus fãs.

“Um momento complicado”, diz Belo sobre separação

Belo, que está separado de Gracyanne Barbosa, desabafou sobre a fase complexa que vem enfrentando. No show que fez com o Soweto, na turnê comemorativa de 30 anos do grupo, o cantor falou sobre o que vem sentindo desde o anúncio público do término. “Um momento complicado”, disse ao Multishow.

“É uma emoção muito grande, né? Eu estou passando por um momento também, um momento complicado, um momento muito difícil”, lamentou.

No mês passado, a musa fitness confirmou que havia colocado um fim no casamento com Belo, que durava 16 anos. Ela ainda assumiu que houve traição, ao revelar o caso extraconjugal com o personal Gilson de Oliveira.

Ao canal do grupo Globo, Belo reforçou seu compromisso com os fãs: “E lógico que estou aqui porque eu amo a arte e não deixaria de entregar isso para o meu público, que é o que eu faço desde criança”.

O artista, que completou 50 anos no último dia 22, ainda deixou claro que os fãs sempre serão sua prioridade, independente do que acontece na sua vida pessoal. “Apesar de qualquer adversidade, apesar de qualquer coisa que eu esteja passando”, encerrou.

Aos prantos e sem aliança

às vésperas de fazer aniversário, Belo estreou a turnê Soweto 30, ao lado do grupo que o despontou para o sucesso e um detalhe chamou a atenção desta colunista que vos escreve: ele estava usando um anel no lugar da aliança.

Na apresentação da banda, que aconteceu no Allianz Parque, em São Paulo, o artista surgiu abatido, com semblante triste. Por vezes, pareceu se emocionar com as próprias músicas, chegando a ratear e até desafinar.

“Deus sabe de todas as coisas”, falou para o portal Leo Dias sobre o fim do casamento com Gracyanne Barbosa.

Num determinado momento do show, Belo caiu aos prantos. Chorou muito! Tanto, que sua voz chegou a sumir. Os fãs, empáticos, continuaram cantando a famosa “Reiventar”, que num dos versos diz: “Eu sempre fui apaixonado por você. Reinventar, resplandecer o que não apagou. Em mim, nada mudou, eu sei que o sonho ainda pode acontecer”. Será que o Tudão lembrou do amor da vida dele?

O músico está separado da musa fitness há 8 meses, com quem viveu por 16 anos. A influenciadora confirmou a separação e assumiu ter tido um caso extraconjugal com o personal Gilson Machado, mas afirmou que o motivo teria sido a intromissão de terceiros.

Inclusive, Gracyanne já teria pedido o divórcio, segundo informações de Lucas Pasin, do UOL. “A minha relação com o Belo se tornou distante”, justificou.