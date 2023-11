Após flagra em boate, Câmara diz que uso de carro oficial é definido por cada vereador

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Mesa Diretora da Câmara Municipal emitiu uma nota nesta quinta-feira, 30, em defesa do líder do prefeito, vereador João Marcos Luz (PL), após eles ser flagrado ao estacionar carro oficial em uma boate de Rio Branco.

De acordo com a nota conjunta, o serviço de locação de veículos pela Casa Legislativa, para uso exclusivo do mandato parlamentar, está devidamente regulamentado por meio do contrato. Já em relação ao horário de uso, fica a critério de cada gabinete de parlamentar. “Cláusula existente destaca que o horário de utilização dos veículos será definido de acordo com as atividades a serem desenvolvidas pelos gabinetes dos vereadores”, explicou.

A Câmara ainda se colocou à disposição para futuros esclarecimentos. “Ressalta-se ainda que o parlamento municipal respeita o trabalho desenvolvido pelos jornalistas acreanos e que está à disposição para quaisquer esclarecimentos acerca da legalidade da locação de veículos para uso dos parlamentares pela Casa Legislativa, bem como pautas ou demandas debatidas no plenário municipal”, destaca.

Em pronunciamento na sessão de quinta-feira, 30, o vereador João Marcos Luz pontuou que a visita à casa noturna, localizada no bairro Bosque, ocorreu a convite do proprietário do estabelecimento e, tratou-se de agenda parlamentar.

Ele ressaltou que sua presença no local tratou-se de desdobramento de encontros anteriores, tendo vista o gabinete parlamentar ter auxiliado o proprietário do estabelecimento na regulamentação de documentação do local. Desta forma, segundo ele, o uso do veículo oficial não ocorreu arbitrariamente.