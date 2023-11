App do Bradesco continua a mostrar saldo da conta com erros depois de 24 horas

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Clientes do Bradesco amanheceram novamente com problemas no saldo de conta mostrados pelo app do banco e foram às redes sociais reclamar do serviço. Os relatos são de que o saldo foi modificado, zerado ou até negativado, por uma falha do aplicativo.

Desde ontem, o site Downdetector, que acusa problemas em canais digitais, mostra notificações recentes relacionados ao app do Bradesco.

Em nota, o Bradesco afirmou que a atualização do saldo das contas que tiveram problema foi regularizada agora pela manhã. “O banco reitera que lamenta o transtorno causado aos clientes”, diz.