Mulher é presa ao tentar matar ex-marido a facadas em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Uma mulher, identificada apenas com as iniciais B.N.S, foi presa em flagrante pela Polícia Militar nesse domingo, 26, em Cruzeiro do Sul, após tentar matar o ex-marido, J.E.X.F, a facadas. O caso aconteceu no bairro da Várzea.

Logo depois da tentativa de homicídio, ele chamou a Polícia Militar. Quando a guarnição chegou ao local, a vítima havia se abrigado na casa de um vizinho e a mulher, fugido.

A guarnição fez rondas nas imediações e conseguiu abordar a autora, que segundo a Polícia Militar, resistiu à prisão, ameaçou de morte um dos componentes da guarnição e cuspiu nos policiais.

Quando a guarnição consultou o nome da mulher, constatou que já havia um mandado de prisão contra ela. A mulher segue presa.