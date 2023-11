Influenciadora de turismo diz que Acre precisa de políticas para impulsionar ramo

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A edição do programa da Jô desta segunda-feira, 27, entrevistou a influenciadora de viagens, CEO do Destino Acre, Thaly Figueiredo, contou suas experiências de viagens, pontuou a necessidade de investimentos para o impulsionamento do turismo no Acre, além de revelar o desaparecimento de pontos turísticos ao longo de 10 anos.

Nascida em Rio Branco, Figueiredo é servidora pública do Estado e descobriu seu amor por viagens com pouco mais de 20 anos conhecendo os países vizinhos como Bolívia e Peru e a região do nordeste do país. Segundo ela, em meio à pandemia nasceu a ideia de dar dicas de viagens nas redes sociais. “Tenho amigos em vários lugares do mundo. Eu trabalho 30 horas semanais e o restante do tempo me dedico ao turismo”.

A influenciadora revelou seu período de 7 meses fora do país, que ocorreu de agosto a fevereiro de 2019 e 2020. “As vantagens são autoconhecimento pessoal para me encarar, conhecer e saber das culturas dos outros países”, comentou, dizendo que precisou investir cerca de R$ 50 mil para o tour no exterior.

“Eu vendi meu carro para fazer meu colchão financeiro para quando eu retornar onde eu sabia que haveria uma queda financeira”, disse, mostrando suas viagens recentes ao Canadá, Argentina e Uruguai, Monte Roraima e África do Sul.

Thaly, no entanto, deixou claro que ainda não há patrocínio para as viagens realizadas e compartilhadas na agência “Destino Acre”. “Desde que comecei a compartilhar as viagens, surgiram alguns convites, um deles foi do governo de Roraima, pinta de vez enquanto, mas a maioria sou eu mesmo”.

Figueiredo pontuou que o Acre é atrativo para o turismo, mas, que é preciso empenho da classe empresarial. “É preciso dos empresários, é necessário que os restaurantes estejam alinhados, investimentos na malha viária, a falta disso impede o crescimento do turismo local, como a falta de políticas públicas”, mencionou.

Questionada pelos internautas sobre se haverá o fim de alguns pontos turísticos no mundo, a servidora revelou que em 10 anos muitos lugares extremamente visitados podem desaparecer. “A massificação dos destinos como uma praia famosa em Bangkok, na Tailândia. “Lugares massivos devem desaparecer em 10 anos”.

ASSISTA A ENTREVISTA: