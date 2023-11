Com críticas a Bocalom, lideranças cobram pavimentação de ruas, transporte e saúde no Roda Democrática na Baixada

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Fundação Ulysses Guimarães (FUG) ligada ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) promoveu na manhã deste sábado, 25, a 10° edição do “Roda Democrática” na igreja evangélica Família do Altar, no bairro João Eduardo, em Rio Branco.

De acordo com o organizador, o presidente da FUG-AC, André Miguéis, o projeto que está na última edição de 2023 visa discutir as necessidades de Rio Branco pelos próximos 10 anos. “A gente vem transformando a Fundação Ulysses Guimarães em uma usina de projetos. Esse projeto Roda Democrática eu e o Marcus criamos juntos e o objetivo é apresentar as propostas para o futuro da capital”, comentou.

O pré-candidato a prefeitura, ex-prefeito Marcus Alexandre pelo MDB, contou que ao longo dos últimos 2 anos o projeto tem ouvido as propostas e reivindicações da população da capital. Segundo ele, os munícipes têm reclamado bastante da falta de manutenção de ruas na cidade, saúde e qualidade do transporte público. “É muita reclamação, o transporte, por exemplo, tem problema em praticamente todas as regionais, além da falta de emprego e renda, então tem sido muito rico esses encontros e fundação está de parabéns. Vamos aproveitar todas as informações para a propositura do plano de governo”, declarou.

Alexandre garantiu na oportunidade que a cidade está intrafegável por conta dos buracos nas periferias da capital. “Temos 700 ruas que a gestão recusa a fazer a manutenção. Quero saber qual a justiça vai proibir a manutenção”, mencionou.

O presidente da executiva municipal do PCdoB, Márcio Batista, fez duras críticas a gestão de Tião Bocalom e afirmou que é necessário um gestor que ouça e atenda as reivindicações da população. “É fundamental ouvir o povo, receitas prontas na administração pública é o princípio da probabilidade de dar errado. Tem gente [Bocalom] que trata trabalhador com spray de pimenta e na greve da educação tentam colocar os pais de alunos contra os professores. Mas a gente vai voltar e estamos juntos por Rio Branco e seu povo acolhedor e essa Roda Democrática é uma grande oportunidade de ouvir o povo”, declarou.

O presidente do MDB no Acre, ex-deputado federal, Flaviano Melo defendeu o projeto Roda Democrática dizendo que o beneficiado será o povo. “Já fizemos várias edições e estamos ouvindo a população. O Marcus é bom nisso e tenho certeza que sairemos com boas propostas positivas”, ressaltou.

Representando o PDT, a deputada estadual Michelle Melo contou que o projeto é importante para os anseios da população. Além disso, Melo revelou que o partido deverá escolher seu candidato apenas em janeiro de 2024. “Estaremos em um campo democrático”, explicou.

Um morador antigo do bairro João Eduardo, Roberto Alencar, 68 anos, revelou que o bairro está abandonado pela atual gestão. “As ruas daqui estão uma bagunça, só burraco, além da saúde de péssima qualidade”.