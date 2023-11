Valtim se retrata com vereadores: “apresento as minhas sinceras desculpas”

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O secretário da Casa Civil, Valtim José, resolveu atender ao requerimento do vereador N Lima (PP) e decidiu encaminhar um documento de retratação pública aos vereadores da Câmara Municipal. A informação foi confirmada pelo presidente da casa, vereador Raimundo Neném (PSB) nesta quinta-feira, 23.

De acordo com o parlamentar, Valtim acabou reconhecendo publicamente que se exaltou com os parlamentares da base governista durante as fracassadas negociações do Poder Executivo que culminou na não aprovação do pedido de empréstimo de R$ 340 milhões no mês de outubro.

No documento, José destacou que estava sob forte emoção ao proferir palavras aos vereadores no dia das negociações. A briga entre o secretário e parlamentares ocorreu por, supostamente, Valtim ter ameaçado retirar os cargos de aliados de Bocalom. “Este autor reconhece que, tomado por forte emoção, pode ter proferido, de modo fortuito, palavras que jamais corresponderam à verdade real no que tange ao republicano liame entre a Secretaria Municipal da Casa Civil e o Parlamento Mirim”, diz parte do documento.

Valtim disse ainda que as palavras proferidas na discussão acerca do empréstimo, não envolvia cunho pessoal e instrucional. “Esclareço, ainda, nesta oportunidade, que quaisquer atitudes minhas estavam fora de lugar e contextos para com vocês, e estas sinceramente não possuem qualquer cunho de ordem pessoal e/ou natureza institucional”.

Ao pedir desculpas, Valtim deixou claro seu respeito com o Poder Legislativo. “Desta forma, respeitosamente, retrato-me e apresento as minhas sinceras desculpas às Vossas Exs, no que se refere ao assunto supra mencionado, acreditando que o meu relacionamento com o poder legislativo municipal, desde sempre, pauta-se pela civilidade, reserva e dileção”, ressaltou.