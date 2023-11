Receita paga dia 30 lote residual do IRPF de R$ 1,9 milhão a 809 contribuintes do Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Receita Federal abre nesta quinta-feira (23) consulta ao lote residual de restituição do IRPF do mês de novembro. No Acre, 809 contribuintes serão contemplados neste lote residual e o crédito bancário de R$1.928.863,85 cai na conta desse grupo no próximo dia 30 de novembro.

No País, o pagamento para 358.737 contribuintes em todo o País será no valor total de R$ 762.906.928,68.

Desse total, R$ 524.811.239,34 referem-se ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade, sendo 5.774 contribuintes idosos acima de 80 anos, 58.060 contribuintes entre 60 e 79 anos, 6.654 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, 14.863 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e, por fim, 129.019 contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a Declaração Pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX.

Foram contemplados ainda 144.367 contribuintes não prioritários.