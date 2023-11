Comissão de Gestão Fazendária reúne-se com Ministério da Fazenda e Banco Interamericano

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A intenção é coordenar e harmonizar os aspectos técnicos dos programas de modernização da gestão fiscal e promover o desenvolvimento de ações de cooperação e integração entre os fiscos, além do compartilhamento de soluções e produtos, intercâmbio de experiências e gestão de conhecimento.

“Os encontros da Cogef são muito importantes, pois contam com a totalidade das secretarias de fazenda dos Estados, bem como apresentam as melhores práticas na área da gestão fazendária, o que proporciona à Sefaz do Acre sempre estar inteirada sobre as novidades, notadamente com o advento da Reforma Tributária”, disse o chefe do Departamento de Governança Estratégica e auditor da Receita Estadual, Adriano Magalhães.

A programação do evento conta com temas voltados à tecnologia da informação e estudos das finanças estaduais. Aborda questões como a utilização de sistemas de inteligência analítica na gestão de processos e em ações de fiscalização.

Também estão sendo discutidas questões relacionadas ao aperfeiçoamento do atendimento ao contribuinte e à eficiência na gestão financeira e fiscal. Exemplos bem-sucedidos de boas práticas adotadas pelos fiscos estaduais no planejamento e na execução de políticas públicas também serão apresentados.