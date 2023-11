Policial acreana conquista 3º lugar na Copa dos Campeões de fisiculturismo em Porto Alegre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O estado do Acre tem apresentado resultados expressivos no fisiculturismo. Após Ramon Rocha Queiroz, o “Ramon Dino”, conquistar recentemente o 2º lugar no Mr. Olympia 2023, foi a vez de uma acreana alcançar sucesso na modalidade.

Daniele da Silva dos Santos, que é policial militar no Acre, conquistou um resultado expressivo no último final de semana em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, após ficar na terceira colocação na Copa dos Campeões, uma das principais competições do esporte no Sul do país.

Daniele, que é 3º Sargento da PM, é apaixonada por atividade física e praticante de musculação desde os 14 anos. Esta foi a primeira vez que decidiu participar de uma competição.