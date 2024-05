Dona Déa leva esporro de Luciano Huck ao confundir jogador em entrevista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Pra lá de soltinha, Dona Déa aproveitou o seu momento de repórter no Futebol Solidário realizado pela TV Globo na tarde deste domingo (26/05) para questionar os jogadores do jeito que quisesse. Porém, Luciano Huck, que precisou parar a nova repórter após cometer uma gafe, deu uma verdadeira bronca na mesma.

No estádio do Maracanã, Dona Déa, ao lado do repórter Marcelo Courrege e Vampeta, tratou de perguntar ao ex-craque do Corinthians sobre suas vitórias, relacionando a fama estética do jogador. Porém a confusão foi logo em seguida apontada por Luciano Huck, ao qual precisou interrrompê-la pelas falas sem sentido com Vampeta.

“Você não falou nada com nada. Começou por um lado, foi para o outro e a pergunta que a senhora fez não tinha nada a ver com o que a senhora falou no começo” disse Luciano Huck, ao que, preocupada, Dona Déa logo reagiu “Tô levando um esporro do patrão. Luciano, sai do campo, por favor! Não fica me atrapalhando, não!”.

Depois da confusão, Déa se atreveu a relembrar um momento de Vampeta em fotos sensuais na revista G Magazine, em 1999, onde apareceu completamente nu “Minha família era toda palmeirense, mas no dia que você fez umas fotos e botou a ‘vampeta’ de fora, ficou todo mundo apaixonado por você! Todo mundo passou a ser corintiano” brincou a apresentadora.

“Interdita a Dona Déa!” disse às pressas Luciano Huck, que também se divertiu com a situação e em sequência orientou “Dá um beijo no Edilson, porque ele não falou nem ‘oi’ com a gente”. Sem fazer a mínima ideia de quem seja o Capetinha, questiona “Que Edilson?”. Alguns internautas, por sua vez, pareceram frustrados com a participação de Déa nos bastidores do jogo.

🚨AGORA: Dona Déa relembra ao vivo no #Domingão quando Vampeta posou pelado para uma revista. #FutebolSolidário

pic.twitter.com/fLAA5ptehD

— CHOQUEI (@choquei) May 26, 2024