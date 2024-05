Ex-BBB Lucas Buda e familiares são assaltados após show no Rio de Janeiro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, foi vítima de assalto na madrugada deste domingo (26). Após deixar o festival Doce Maravilha, no Jockey Clube do Rio de Janeiro, o capoeirista e seus familiares tiveram seus pertences, como celulares e documentos, roubados. De acordo com a do equipe professor de Educação Física, nenhum deles sofreu ferimentos.

O fato foi comunicado por meio do Instagram do ex-BBB. “Buda e seus familiares foram assaltados hoje, por volta das 2h50, retornando para casa após agenda de eventos”, declarou a equipe dele em nota publicada na rede social.

“Levaram telefones, documentos e outros itens pessoais, mas estão todos fisicamente bem. Já estamos registrando B.O. (boletim de ocorrência). Ignorem mensagem e/ou ligação estranha vinda do Buda. Qualquer coisa, estamos por aqui”, finalizou o time do educador.

Amigo de Buda no reality show, MC Binn demonstrou ter ficado chocado com o ocorrido. “Meu Deus”, comentou ele na publicação. Outros seguidores demonstraram apoio ao ex-BBB.

“Que bom que estão bem fisicamente, que o trauma passe e tudo possa retornar com o tempo”, desejou um internauta chamado Guilherme Marinelli. “Forças a você e sua família! Que Oxalá continue livrando do mal. Dos males, o menor!”, escreveu Duda Ianuzzi.

“Revoltante! Mas o que importa é que todos estejam bem”, pontuou um usuário do Instagram identificado como Kauã Chumbo.

Ataques nas redes sociais

Recentemente, Lucas falou sobre os constantes ataques que tem sofrido na internet após deixar o Big Brother Brasil. O professor publicou algumas mensagens enviadas por internautas em relação a sua aparência física. “É para achar normal?”, questionou ele na sexta (24).

Por meio dos Stories do Instagram, o ex-brother admitiu que está cansado de certos comentários nas redes sociais. A maioria dos usuários que envia recados para ele sugere que ele deve emagrecer.

“Vamos emagrecer, dar um tapa no visual”, diz uma mensagem de uma internauta não identificada. “Falta tirar o bigode, colocar lentes no dente e emagrecer”, insiste a pessoa, em print compartilhado por Lucas Buda.

Irritado, o ex-BBB refletiu sobre a situação e disse que não consegue nem ao menos comemorar momentos felizes sem receber o mesmo tipo de ataque. “Toda vez que eu compartilho um momento de felicidade com vocês, chovem mensagens assim. Essas, por exemplo, são da mesma pessoa”, contou o ex-marido de Camila Moura. “É para achar normal algo assim? Às vezes cansa”, completou ele.