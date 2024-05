Durante bebedeira, índios discutem e acabam esfaqueados em Porto Walter

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dois indígenas da etnia Shawandawa, conhecidos por Araras, Antônio Cazuza e Ronaldinho, foram feridos a facadas por outro Indígena, na Aldeia Foz do Nilo, no Rio Cruzeiro do Vale, em Porto Walter, na noite deste sábado, 25, durante uma bebedeira.

O autor da tentativa de homicídio, Neuto, foi agredido por parentes das vítimas após as furadas e também está ferido. As duas vítimas foram levadas para a Unidade Mista de Porto Walter. Já o autor das facadas, mesmo machucado, não foi levado para a cidade.

Em vídeos a que o ac24horas teve acesso, é possível ver um dos homens feridos logo após a facada, enquanto mulheres gritam. Em outro vídeo ,os dois Indígenas aparecem feridos e ensanguentados, na praia e sendo transportados em um barco, por parentes. Eles foram levados para a Unidade Mista de Saúde na sede do município, onde receberam atendimento médico. Os dois estão estáveis e serão transferidos via Tratamento Fora do Domicílio- TFD, para Cruzeiro do Sul, de avião.

Veja o vídeo: