Indígenas esfaqueados são transferidos para Cruzeiro do Sul e acusado é internado

Os dois indígenas da etnia Shawandawa, conhecidos por Araras, Antônio Cazuza e Ronaldinho, que foram feridos a facadas por outro Indígena, na Aldeia Foz do Nilo, no Rio Cruzeiro do Vale, em Porto Walter, na noite deste sábado, 25, foram transferidos para Cruzeiro do Sul, nesta tarde, 26. O transporte foi feito em um avião por meio do Tratamento Fora do Domicílio- TFD.

Já o autor das facadas, Neudo, foi levado na tarde deste domingo, 25,para a Unidade de Saúde Mista de Porto Walter. Logo depois de esfaquear Antônio Cazuza e Ronaldinho, Neudo foi agredido e ficou ferido. As duas vítimas foram levadas por parentes para a cidade ainda na noite de sábado. Já Neudo, só foi levado hoje para a cidade.

Quando estiver em condições, será ouvido pela Polícia Civil sobre a tentativa de homicídio.

VEJA O MOMENTO DA TRANSFERÊNCIA: