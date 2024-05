Novo processo, babá demitida e mais: entenda disputa entre Karol e Militão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Karoline Lima, 28, e Éder Militão, 26, estão mais uma vez em uma disputa judicial que se tornou pública. Entenda:

Processo

Anúncios

Karoline proibiu que a filha deles, Cecília, de 2 anos, comparecesse à final da Champions League, no próximo dia 1º de junho – quando Militão jogará pelo Real Madrid. A informação é de Lucas Pasin, colunista de Splash. O motivo, segundo Pasin, é o fato de a família estar sem uma babá de confiança.

Militão entrou com uma liminar de urgência pedindo que a filha possa viajar acompanhada dos avós paternos, e a Justiça deferiu o pedido. A influenciadora pode indicar uma outra pessoa de sua confiança para viajar junto.

Na mesma ação, o jogador pede que a Justiça impeça Karoline de se mudar para o Rio de Janeiro. Militão diz que a influenciadora pretende alterar a residência e rotina da filha “em função do seu novo e prematuro relacionamento amoroso”. Karoline namora Léo Pereira, jogador do Flamengo, que vive no Rio.

Militão alega que uma mudança comprometeria o convívio da filha com os avós paternos, que residem em São Paulo. O atleta ainda afirmou que paga natação, empregada doméstica, entre outras coisas, e que isso não vem sendo usufruído pela filha, que estaria passando a maior parte do tempo no Rio. Militão questionou o motivo da ausência da filha nas aulas de natação, pagas por ele, e a resposta foi que a filha vem “realizando as aulas na modalidade online”.

A ação ainda tem fotos de Gui Araújo, ex-namorado de Karol, com Cecília. Militão afirma que a influenciadora tem envolvido com frequência a filha na convivência com seus relacionamentos amorosos.

Karoline rebateu

A influenciadora disse que o ex cortou o pagamento da babá como represália pela mudança para o Rio. Segundo Karoline, o contador de Militão informou à babá que, uma vez estando ela fora de São Paulo, ele não teria mais obrigação de pagar o salário dela.

A loira também acusou o ex de deixar de pagar as aulas de natação de Cecília. “A professora estava acompanhando a gente por aula on-line. Entro na piscina, e as aulas continuavam normalmente. Ele está prejudicando uma inocente, uma prestadora de serviço. É sujo, é baixo! Ela tá sem receber por causa dessa birra!”

Militão nega que disputa seja por ciúmes

Jogador disse que só quer ter certeza que a filha está sendo bem cuidada. “É só a Cecilia que importa pra mim”, afirmou Militão com exclusividade a Lucas Pasin.

Agora, ela diz que não vai deixar a Cecilia viajar sem uma babá que ela escolher, mas, foi ela que demitiu a babá antiga, que ela mesma tinha escolhido e cuidava da minha filha desde muito pequena.

Éder Militão

Militão alega que a ex “dificulta tudo”. “Não quer deixar nem os meus pais buscarem ela. Cecilia ama os avós. Qual pai aguentaria ficar tanto tempo longe da filha? Não posso esperar o tempo da Karoline de encontrar outra babá pra poder estar com a minha filha”

Ele gostaria que a filha morasse em Madrid, onde ele mora. “Já conversei com a Karoline várias vezes, pra dar condições dela morar aqui na Espanha com a Cecília, mas ela nunca quis. Respeitei, porque em São Paulo ela pelo menos tem a outra parte da família. Mas, mudar pro Rio de Janeiro assim, tão rápido, não foi o combinado. Vai mudar totalmente a rotina da minha filha”.

Militão diz que tentou resolver a situação na conversa, mas “não adiantou”. “Ela não cumpre o que é combinado e muda tudo da cabeça dela”.

Namorada de Militão também se pronunciou

Anúncios

Em abril, Tainá Castro foi acusada nas redes sociais de ter tratado Cecília de forma ríspida em um áudio que vazou em uma live.

Ela afirma que a voz ouvida na live não era dela. “Fiquei muito chateada com as mentiras que foram inventadas sobre aquele episódio. Em primeiro lugar: a voz não era minha. Não fui eu que chamei a atenção de Cecília”, disse em entrevista exclusiva a Lucas Pasin.

Tainá diz que ela e Militão contaram para Karoline quem havia dado uma “bronca” em Cecília. “Ela sempre soube que as crianças estavam brincando e a babá que ela tinha contratado estava na cena. Eu nem estava no mesmo ambiente. Mas, fizeram questão de pintar um quadro diferente nas redes sociais, que não era verdadeiro. Tiraram totalmente de contexto, falando até mesmo que eu tinha tratado a menina mal”.

Quando estou com a Cecília, trato ela com o mesmo carinho que os meus filhos. Preferi não me pronunciar publicamente na época, justamente para tentar preservar as crianças, mas essa mentira sempre volta.

Tainá é ex de Léo Pereira, atual namorado de Karoline.

Karoline rebateu falas do ex, com prints

Ela diz ter “se humilhado” para o ex contratar uma babá.

Primeiro ele falou que a única preocupação dele é que a filha seja bem cuidada. […] Depois que a Cecilia nasceu, eu já estava fora da casa dele. Eu pedi, me humilhei, na verdade, para ele contratar uma babá ou alguém para me ajudar em casa durante o dia. […] E ele me dizia que se dormisse bem, eu dava conta.

Karoline

Karoline também comentou sobre Militão ter falado que queria que ela e Cecilia ficassem em Madrid, Espanha: “Quando a Cecilia tinha 15 dias de vida eu mandei mensagem para ele perguntando o que ele achava melhor, ficar em Madrid ou no Brasil.”

Porque eu abriria mão de toda a minha vida, que com certeza seria melhor no Brasil, e foi graças a Deus, para ficar na mesma cidade que ele. Para a Cecilia ter um acesso melhor ao pai e crescer perto do pai. E o que ele me respondeu foi que a gente deveria voltar para o Brasil o quanto antes. Como o cara vem me falar isso a essa altura do campeonato?

Karoline

Karol diz que Militão só voltou a falar em uma possível mudança delas para a Espanha no ano passado. “Porque ano passado ele queria voltar para mim.”

Segundo Karoline, em 2023 Militão propôs fazer uma série da vida dos dois para “limpar a barra dele”: “Queria usar a minha imagem e a da Cecilia para criar uma série de família feliz, mostrando que o amor supera tudo. Mostrando que ele é um bom pai, um pai presente. O que é uma mentira.”

Ela também afirmou que é mentira que Cecília não pudesse ver os avós paternos. “Inclusive mandei uma mensagem convidando os pais dele para visitar a Cecilia quando quisessem. […] Em todo esse tempo que passei em São Paulo, quando foi que os pais dele foram ver a Cecilia? Nenhuma vez”.

A influenciadora lembrou que Militão a processou quando ela ainda estava grávida: “Depois pediu R$ 40 mil. Uma ex dele também me processou, ela ficava com ele quando ele ainda estava comigo. E agora ele está me processando mais uma vez pedindo esses absurdos. Como ele fala que nunca quis me processar? Só pode viver em uma realidade paralela e achar que eu e vocês somos trouxas.”