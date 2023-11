Apreensão de madeiras e maquinários revolta marceneiros na Vila Caquetá

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Marceneiros da Vila Caquetá, em Porto Acre, informaram na manhã desta quarta-feira, 22, que uma ação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) estaria no local onde funcionam cerca de 10 empreendimentos do ramo dispostos a apreender, além das madeiras sem documentação de origem, também os maquinários.

Em um vídeo enviado ao ac24horas por um dos marceneiros, a vereadora de Porto Acre, Ida Lucena, também conhecida como Ida do Caquetá, aparece relatando a situação e mostrando veículos do Ibama e caminhões que teriam sido levados para a localidade com o fim de transportar o material apreendido pela operação.

“Nós estamos na Vila Caquetá. A realidade aqui é que o Ibama e a Força Nacional vieram para levar todas as madeiras, levar as máquinas dos marceneiros. Como é que vai ficar a vila, com o pessoal todo desempregado? Por isso que tem bandido na cidade, porque não tem mais como trabalhar”, ela diz na gravação.

Procurada, a superintendente do Ibama no Acre, Melissa Machado, disse que ainda não possui dados em razão da operação ainda estar em curso. Segundo ela, a retirada de equipamentos é possível por estarem as marcenarias funcionando sem licença ambiental.

“Importante esclarecer que, no ano de 2022, serrarias da Vila Caquetá foram notificadas para regularizar a atividade junto ao órgão ambiental competente. No entanto, permaneceram na irregularidade. Se a empresa não tem licença ambiental para operar, consequentemente, toda madeira lá existente também não tem origem legal”, afirmou.

Já no período da tarde, um dos marceneiros informou que os agentes do Ibama permaneciam no local e que todas as marcenarias foram lacradas. Contudo, os maquinários não foram embarcados para serem levados, segundo o morador, mediante um prazo de 10 dias para que os equipamentos sejam retirados do local.

Distante cerca de 70 km da capital acreana, a Vila Caquetá é, há muitos anos, uma espécie de polo da atividade no município de Porto Acre, tendo uma importante participação no abastecimento do mercado de portas e janelas de Rio Branco e outros municípios do Acre.