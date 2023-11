Pastor que sofreu queimaduras em fogão industrial morre em hospital da capital

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O pastor evangélico Francisco Santos da Silva, de 61 anos, da igreja Assembleia de Deus de Plácido Castro, morreu na madrugada desta sexta-feira, 17, no setor de queimados do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB).

O religioso estava internado na unidade de saúde há dias, após um acidente com um fogão industrial em que sofreu queimaduras de 2º e 3º graus. Ele era vigia e estava no seu local de trabalho, quando resolveu preparar algo para comer. Ao tentar acender o fogão ocorreu a explosão.

Devido à gravidade do seu estado de saúde, foi encaminhado ao setor de emergência do Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB), onde deu entrada com 60% do corpo queimado.

Francisco passou por vários procedimentos, como enxertos e curativos, mas não resistiu às complicações, indo a óbito nesta madrugada. O corpo do pastor será sepultado no Cemitério Municipal São João Batista, em Rio Branco.