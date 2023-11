Procurada pela Justiça, mulher é presa ao denunciar marido, também foragido

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Uma ocorrência inusitada foi registrada na tarde do feriado da Proclamação de República, nesta quarta-feira (15), quando integrantes de uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar prenderam uma mulher que havia denunciado o marido, que fazia disparos de arma de fogo em casa e no meio da rua.

Ocorre que em desfavor da denunciante existia um mandado de prisão preventiva em aberto. Levada para a Delegacia de Flagrantes (Defla), ela deverá ser encaminhada ao presídio feminino do Complexo Penitenciário de Rio Branco. Curiosamente o denunciado também é foragido da justiça e conseguiu escapar.

A ocorrência se deu no início da tarde, quando os policiais foram acionados para atender uma ocorrência na Travessa Paraíso, no bairro Recanto dos Buritis, onde segundo a mulher, o marido havia feito disparos com uma escopeta calibre 28 e saído pelo meio da rua levando a arma.

No local, de posse do nome do suspeito, os agentes de segurança fizeram uma consulta no sistema e descobriram que o mesmo estava na condição de foragido da justiça e tinha um mandado de prisão preventiva em aberto.

Os policiais perceberam que a denunciante estava muito nervosa e pálida, quando resolveram pesquisar o seu nome no sistema, descobrindo o motivo da preocupação.

Ela também é foragida da Justiça, o que fez com que os PMs cumprissem de imediato o mandado de prisão preventiva expedido pela justiça da capital. O denunciado fugiu antes da chegada da polícia.