“Matador” de facção é condenado duas vezes pela justiça de Sena Madureira

Adeilson Pereira da Silva Filho, o “De Menor”, apontado o principal matador de um grupo criminoso com área de ação em Sena Madureira, foi julgado e condenado duas vezes pelo Conselho de Sentença da Vara Criminal do município.

O juiz Fábio Farias estabeleceu para o acusado penas de 21 anos e de 13 anos e 5 meses respectivamente, totalizando 34 anos e 5 meses de cadeia, que já estão sendo cumpridos no Presídio Evaristo de Morais.

O primeiro crime praticado por “De menor”, que lhe rendeu a pena de 21 anos, ocorreu na noite do dia 13 de abril de 2022. O adolescente B.S.B (16) caminhava pela rua Basílio Batista, no bairro Nenê das Neves, quando foi surpreendido pelo “matador” que estava em companhia do cúmplice Marcos Castelo Coelho, o “Pachola”, que o executaram com vários tiros. O segundo envolvido também foi julgado e condenado à mesma pena.

O outro crime pelo qual “De Menor” foi julgado ocorreu no início da manhã do dia 21 de abril do ano passado. O gari e jogador de futebol João Delmiro Batista estava trabalhando na coleta de lixo no bairro do 2º Distrito, no carro da SEMSUR com mais quatro colegas de trabalho, quando foi retirado à força e executado com vários tiros, um deles na cabeça. “De Menor” está envolvido em outros crimes, pelos quais ainda será julgado.